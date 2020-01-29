Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Metrekareye 100 kilogram!

Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın sabah saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek, Cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli kar şeklinde görülecek.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ

Akdeniz'de ise görülecek olan yağışların, Antalya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması yer yer metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması bekleniyor.

AKDENİZ’DE FIRTINAYA DİKKAT

Akdeniz’de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatı, gece saatlerinde itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma akşam saatlerinde batı kesimlerde, gece saatlerinde doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.