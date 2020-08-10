Meteoroloji’den son dakika uyarısı… Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de özellikle Trabzon, Rize ve Artvin’i ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı Salı sabahından Çarşamba akşam saatlerine kadar uyardı.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

* Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (11.08.2020 Salı) sabah saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.