Meteoroloji’den son dakika yağış ve su baskını uyarısı!

Meteoroloji 13’üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin 5 il için yağış uyarısı şöyle:

* Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor.

* Bölgemizde beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde ve yer yer etkili olması tahmin edilmektedir.

* Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

* Halen ülkemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber ülke genelinde hissedilir 2 ila 6 derecede azalacağı tahmin ediliyor.

* Oluşması muhtemel riskler; ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.