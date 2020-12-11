Meteoroloji’den uyarı: Çok şiddetli yağış, sel, dolu, hortum…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara’nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli’nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu’nun güney Kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SEL, DOLU, HORTUM…

Öte yandan kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi uyarısında bulunan Meteoroloji, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji’nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

* Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmeler göre; batı bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (12.12.2020) yarısından itibaren Marmara’nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli’nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare/12saat), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Kuvvetli rüzgar: Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu’nun güney Kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Soba ve baca gazı zehirlenmesi: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

SOBA VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİNDEN NASIL KORUNULUR?

AFAD’dan yapılan uyarıda ise sobaların yatmadan önce söndürülmesi, yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemelerin her akşam çıkartılması gerektiği vurgulandı.

Sobalarda kömür ve tutuşma işlemi için uygun malzeme kullanılması, kömür tam tutuşmadan sobanın uyutulmaması gerektiği belirtildi. Sobanın hava girişlerinin tamamen kapatılması önerildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmini ise şu şekilde:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli’nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

* Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz’de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.