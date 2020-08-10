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Meteoroloji’den yağış uyarısı: Aşırı olacak, çarşamba akşamına kadar sürecek

Çok sayıda il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışın çarşamba günü akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı olacağının tahmin edildiğini duyurdu. MGM'nin uyarısında vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı, toprak kayması, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

18:52 -
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Meteoroloji’den yağış uyarısı: Aşırı olacak, çarşamba akşamına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana’nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batısı ile bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve iç kesimleri, Denizli, Göller yöresi, Antalya’nın iç kesimleri ve Gazipaşa ilçesi, Çankırı, Ankara ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Göller yöresi ve Denizli’nin doğusunda kuvvetli (21-50 mm), Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Adana Ankara Antalya Artvin Çankırı Çarşamba Denizli Hatay Kahramanmaraş Malatya Meteoroloji Muğla Ordu Rize Tokat TRABZON
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