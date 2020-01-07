Meteoroloji’nin uyarıları bugün de devam etti! Kar, sağanak, fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çanakkale’nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir’in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana’nın iç ve dağlık kesimlerinde yoğun olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MERSİN’DE SEL FELAKETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce “kırmızı kod” uyarısının yapıldığı Mersin’de 12 saatte 140 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.

Kent merkezinde dün sabahtan itibaren başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Merkez Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Belediye ekipleri, birçok aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.

Geceden bu yana ekibiyle sahada bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, afete dönüşen yağışın can kaybına da neden olduğunu, sel sularına kapılan bir kişinin kurtarıldığını belirterek, “Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bazı site ve evlerin bodrum katlarını sular bastı. Geceden bu yana alandayız. Başta MESKİ olmak üzere ilgili tüm personelimizin cansiparane çalışmaları devam ediyor. Ufak tefek zayiatlarla bu afeti atlatacağız” diye konuştu. İHA

İSTANBUL’DA TRAFİĞE HAVA MUHALEFETİ

İstanbul’da 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına sebebiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde işe giden insanların yaşadığı zor anlar kameralara yansırken, Beylikdüzü bölgesinde yağış zaman zaman sulu kar şeklinde oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan şiddetli fırtına ve yağışlı hava, İstanbul kent gelinde sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sabah erken saatlerde ana arterlerde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Aynı zamanda toplu taşımayla ve yürüyerek işe, okula giden vatandaşların rüzgar ve yağış sebebiyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Rüzgardan dolayı vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yağışlar zaman zaman Beylikdüzü çevresinde sulu kar şeklinde olurken, trafik yoğunluğu uygulamalarda yüzde 70’li seviyelere yaklaştı.

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sürücüler etkisini sürdüren fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış gece boyu devam etti. Etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle işe gitmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde etkili olan yağış ve fırtınanın etkisi sürüyor. İHA

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege’nin yağmur ve sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

SİVAS -1°C, 4°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -11°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu