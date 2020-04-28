Metin Feyzioğlu’ndan Ankara Barosu’na tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde eşcinsellik ile ilgili ifadelerine Ankara Barosu sert tepki göstermişti. Akabinde Baroya önce Diyanet İşleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılırken, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

“TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ankara Barosu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınardır” diyen Feyzioğlu, “Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.

“AÇIKLAMA ÜLKE GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Baro tarafından yapılan açıklamanın ülke gündemini değiştirdiğini kaydeden Feyzioğlu, “Bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır.

* Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz, adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir.

* Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak, bunun takipçisi olmaktır.

* Meslektaşlarımızın,vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verdi.



