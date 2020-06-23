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Baro başkanları Metin Feyzioğlu’nu alana almadı

Baro başkanları, direniş alanına 27 saat sonra gelen Metin Feyzioğlu'na sırtlarını döndü ve alana girmesine izin vermedi. Başkanlar, Feyzioğlu'na "Bunların sorumlusu sensin, sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz. İstifa et Metin Feyzioğlu" diyerek tepki gösterdi.

11:50 -
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AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden “Savunma Yürüyor” sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanları ve avukatlar dün Ankara’ya ulaştı.

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Ankara Barosu ile buluşup Anıtkabir’e yürümek isteyen gruba “Valilik izni yok” gerekçesi ile izin verilmedi. Bunun üzerine oturma eylemi başlatan baro başkanlarının bekleyişi sürüyor.

“BUNLARIN SORUMLUSU SENSİN”

Yürüyüşe destek vermeyen ve bugün alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının protestosu ile karşılaştı.

Metin Feyzioğlu’na sırtlarını dönen ve alana girmesine izin vermeyen baro başkanları, “Bunların sorumlusu sensin, sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz. İstifa et Metin Feyzioğlu!” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

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AKP Ankara MHP seçim Türkiye
Son güncelleme: 12:11 23.06.2020
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