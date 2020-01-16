Metin İyidil kimdir? Korgeneral Metin İyidil’in hayatı…

Darbe girişiminin ardından yargılanan Metin İyidil önce “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırılmış, daha sonra beraat etmişti. Metin İyidil bu süreçten sonra tekrar gözaltına alındı. Peki Metin İyidil kimdir? İşte hayatı…

METİN İYİDİL KİMDİR?

Metin İyidil 2012 yılında personel Başkanlığı’na atandı. Üsteğmenliğinden bu yana genellikle personel ile ilgili birimlerde görev yapan Korgeneral Metin İyidil, kıta ve komutanlık görevlerinde hep bu birimlerde çalıştı.

Tayin dairesinde plan subayı olarak görev yapan İyidil, sonrasında kurmay şube müdürlüğünde görev aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevleri de yürüten İyidil, 2012 yılı Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Genelkurmay Personel Başkanlığı’na atandı.

Korgeneral Metin İyidil, Orgeneral Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesinin ardından Eğitim Doktrin Komutanlığı’nda atama ve emeklilik sonucu boşalan 4 koltuğa getirilen isimlerden biri oldu. Bu atamalarda; Korgeneral Metin İyidil EDOK Muharebe Destek, Korgeneral Abdullah Barutçu EDOK Okullar, Korgeneral Mehmet Daysal EDOK Muharip Hizmetler ve Destek Eğitim, Korgeneral Mehmet Faruk Şengün EDOK Eğitim Koordinasyon Komutanlığı görevlerine atanmıştı.