Metro cumartesi günleri de 8 vagonlu olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, yolculardan gelen talepler doğrultusunda hafta sonları yolcu yoğunluğu analizi yaptı. Bu analizler sonucunda M2 Yenikapı–Hacıosman hattında Cumartesi günleri yoğunluğun arttığını ve kapasitenin arttırılması gerektiği tespit edildi.

Her gün 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Metro İstanbul, M2 hattında hafta içi 5 gün boyunca 8 araçlı, hafta sonu 4 araçlı trenlerle hizmet veriyor.

YÜZDE 33 ARTACAK

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Cumartesi günleri de 8 araçlı trenler kullanılarak yolcu yoğunluğunu azaltılacak, daha konforlu bir hizmet sunulacak. Hafta sonu 8 araçlı sefer uygulaması 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayacak.

Bu uygulamayla birlikte Cumartesi günleri trenlerde 84 olan araç sayısı 112'ye, saatlik yolcu taşıma kapasitesi de çift yönde yüzde 33 artarak 34 bin 200'den 45 bin 600'e çıkacak. Gün boyunca 14 trenin tek yönde 190 sefer yapacak, seferlerde 40 tren sürücüsü görev yapacak.