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‘Metro İstanbul’ duyurdu… 4 gün sonra normale döndü

Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri 4 günlük aranın ardından normale döndü.

Sözcü İstanbul
10:55 -
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‘Metro İstanbul’ duyurdu… 4 gün sonra normale döndü

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii açılışı nedeniyle valilik kararıyla durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri 4 günlük aranın ardından normale döndüğünü duyurdu.

Açıklama şöyle:

* T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arası yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz…

NE OLMUŞTU?

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii’ndeki vatandaş yoğunluğu nedeniyle Valilik kararıyla seferler durdurulmuş, bazı metro seferlerinde de iptaller yaşanmıştı.

Kararı uygulayan kadın makinist bir grubun saldırısına uğramıştı.

Valilik o saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu ama gözaltına alınan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Danıştay istanbul Kabataş Kadın metro sosyal medya
Son güncelleme: 11:03 26.07.2020
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