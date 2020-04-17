Metro istasyonlarında maskematik dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirilmeye başladı.

İZMİRİM KARTINI GÖSTERMEK YETERLİ

İlki Konak Metro İstasyonu'nda hizmete giren maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak. Metro yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek hijyen paketini alabiliyor.

HAFTADA BİR KEZ

Bu işlemde İzmirim Kart’dan herhangi bir düşüm yapılmıyor. Paket dört maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan içeriyor. Önümüzdeki günlerde dağıtımı kolaylaştırmak için paketten dezenfektan çıkarılacak, maske sayısı beş olacak. İzmirim kart kullanıcılarının haftada bir kez hijyen paketi alabilecek. (İHA)