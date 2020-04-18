Metro, metrobüs, otobüs sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

İBB, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bu hafta sonu, 17 bin personeliyle İstanbul'a hizmet verecek. İETT, metro ve vapur seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak. Halk Ekmek A.Ş ve Hamidiye A.Ş, İstanbulluların ekmek ve su ihtiyacını karşılayacak. Zabıta, Hızır Acil ile 153 Çağrı Merkezi de görev başında olacak.

OTOBÜS VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

METRO VE VAPURLAR DA ÇALIŞACAK

İBB, toplu ulaşımda soysa mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek.

METRO A.Ş.nin işlettiği Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı, Yenikapı-Hacıosman Hattı, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Hattı, Kadıköy-Tavşantepe Hattı, Üsküdar-Çekmeköy Hattı, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.

Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi’den itibaren tekrar seferlere başlayacak.

Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla daha önce durdurulmuştu.

VAPURLAR SABAH VE AKŞAM SEFER YAPACAK

Şehir Hatları A.Ş de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, Sarıyer-R. Kavağı-A. Kavağı, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 7 hatta, 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Adalar hatları da ihtiyaca yönelik olarak devam edecek. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.

EKMEK VE SU İHTİYACI DA KARŞILANACAK

Hafta sonu İBB iştiraki Halk Ekmek tam kapasite üretimine devam edecek ve İstanbul genelindeki 535 büfesinde ekmek satışına devam edecek.

Hamidiye AŞ de damacana ve pet şişe su üretimini sürdürürken 200 bayisiyle vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak.

İBB’nin devam edecek diğer hizmetleri de şöyle :

* İSTAÇ, atıkları bertaraf ederken, kent meydanlarını ve metrobüs duraklarını yıkayacak.

* İtfaiye, zabıta, hızır acil hizmetlerini sürdürecek.

* Fen işleri saha bakım ve proje işlerine devam edecek.

* “Birlikte başaracağız” ekipleri yardım paketlerini dağıtıma devam edecek.

* İBB Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezi ile İSKİ ve İGDAŞ’ın çağrı merkezleri de tam kapasite ile vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturmaya çalışacak.