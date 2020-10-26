Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen genç kız yaralı kurtuldu

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda metro bekleyen genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Tam o sırada istasyona giren metronun 2 vagonu şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden geçti.

Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.

Hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)