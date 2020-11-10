Metrobüs 11 Kasım’da FSM’yi kullanacak

İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

İSTANBUL’UN BİRÇOK NOKTASI TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği, Formula 1 yarışlarının 3 gün sürecek tanıtım filmi çekimleri için bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Bugün ve yarın kapalı olacak yollar şu şekilde;

KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 – 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.

-Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.

-Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.

-Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

ALTERNATİF YOLLAR

-Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.

-Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.

-Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek

-Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 – 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

-Arabalı vapur giriş ve çıkışları

-Galata Köprüsü – Karaköy istikameti

-Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.

-Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

-Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.

-Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)

ALTERNATİF YOLLAR

-Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.

-Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na yönlendirilecek.

-Ragıp Gümüşpala Caddesi – Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

11 KASIM’DA KAPATILACAK YOLLAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 13.45 – 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

-Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)

-Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)

-Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)

-Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)

-Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

ÜSKÜDAR SAAT 13.45 – 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

-Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım

-Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım

-Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

-Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım

-Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

ALTERNATİF YOLLAR

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü

-Avrasya Tüneli

-Nuhkuyusu Caddesi

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