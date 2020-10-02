Metrobüs durağında “Kız arkadaşıma yan baktın” kavgası

Olay, dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs iddiaya göre kız arkadaşına bakan bir başka şahısla tartışmaya başladı.

İki şahsın arkadaşlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı.

ÖFKEDEN METROBÜSÜ TEKMELEDİLER

Araçtan inen iki grup birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara da saldırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı.

Kavga esnasında korona virüsü salgınına rağmen bazı vatandaşların maskeyi çıkarttığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.