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Metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırı davasında karar çıktı

2016'da İstanbul'da metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırarak kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut hakkındaki karar belli oldu.

11:53 -
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Metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırı davasında karar çıktı

İstanbul’da dört yıl önce Kadıköy istikametine giden metrobüsün Acıbadem’de yoldan çıkmasına ve üç otomobil, bir de otobüse çarpmasına yol açan Murat Akbulut, karar duruşması için hakim karşına çıktı.

(FOTO: İHA)

Tutuksuz yargılanan Murat Akbulut karar öncesi “Yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm” dedi.

Şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan Akbulut “olası kasıtla silahla kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından toplam 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(FOTO: İHA)

Mahkeme heyeti şemsiyeyi ‘silah’ saydı, istinaf yolunun açık olduğunu belirterek sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi. (DHA)

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Son güncelleme: 12:03 12.03.2020
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