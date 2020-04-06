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Metrobüste hareketli anlar! İki kadın hasta çocuklarıyla gelince…

İstanbul Avcılar'da oturan iki kadın, hasta çocuklarını metrobüs ile hastaneye götürmek isteyince görevliler tarafından engellendi. İki çocuk, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

13:35 -
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Metrobüste hareketli anlar! İki kadın hasta çocuklarıyla gelince…

Avcılar’daki Üniversite durağına 2 yaşındaki oğlu Ali Mahir ile gelen Serpil Akpınar, metrobüse binmek istedi. Çocuğunun sara hastası olduğunu ve hastaneye gittiğini söyleyen kadına görevliler izin vermedi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle metrobüse alınmayan iki anne ve çocukları ambulanslarla hastaneye gönderildi. Foto: DHA

Olay yerine polis ve sağlık görevlileri beklenirken bu kez Suriyeli bir kadın 9 yaşındaki çocuğu ile durağa geldi.

Şişli Etfal Hastanesi’ne gitmek istediğini söyleyen Suriyeli anne, çocuğunun kanının 20 günde bir sulandırılması gerektiğini, randevusuna geç kaldığını dile getirdi.

Görevliler iki kadına da çocukların metrobüs ile yolculuğunun yasak olduğunu hatırlatarak 112 ve 155’e yönlendirdi. İki çocuk metrobüs durağına gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. (DHA)

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