Metroda iğrenç olay!

İzmir Bostanlı'da metroya binen genç kız, karşısında oturan şahsın fotoğraflarını çektiğinden şüphelendi. Şahsa tepki gösteren genç kıza metroda bulunan vatandaşlar da deste oldu.

Fotoğraf çekmediğini iddia eden ve kendisini ’emekli hakimim’ diye savunan şahsın telefonu vatandaşlar tarafından kontrol edilmek istendi.

TELEFON AÇILDI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Telefonun fotoğraf galerisine girmemekte direnen şahısın telefonu açıldığında ise genç kızın fotoğraflarını çektiği anlaşıldı. Şahsın telefonunda fotoğraflarını gören genç kız ise “Ben daha yaşındayım sapık” diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Metroda yaşananlar ise olaya müdahale eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımda “Tramvayda genç bir kadının fotoğraflarını çeken kişi “emekli hakimim” diyerek kendini aklamaya çalıştı. İzmir’de yaşanan olayda üyemiz ve çevredekilerin müdahalesi ile fotoğraf tespit edildi. Taciz karşısında asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerine yer verildi.