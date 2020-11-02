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Metroda ‘Neden sarılıyorsun?’ kavgası

Bursa'da metroda birbirlerine sarılarak yolculuk eden çifti ikaz eden yolcu ile genç arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:31, 02/11/2020
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Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Metroda bir kişi, birbirlerine sarılarak yolculuk eden çifti uyardı, “Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki” dedi.

Bu sözler üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam “Ne diyon birader sen?” deyince kavga çıktı. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendilerini korurken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. (İHA)

Bursa kavga metro Nilüfer
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