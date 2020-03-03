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Metrolarda ‘virüs’ önlemi! 500 kişilik ekip çalışıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. 844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor.

08:11 -
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İBB Sağlık Daire Başkanlığı, günde iki milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizliyor.

(FOTO: DHA)

Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar dip köşe temizleniyor.

Görevliler, İstanbulkart basılan turnikeleri de büyük bir titizlikle temizliyor. (FOTO: DHA)

Ayda bir kez de özel bir dezenfekte sıvısıyla tüm metro araçlarını ve istasyonlarını yıkıyor. Toplam 844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor. (DHA)

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulkart metro Sağlık
Son güncelleme: 08:24 03.03.2020
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