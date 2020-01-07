Metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde metruk bir binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ne operasyon düzenledi.

İhbar üzerine metruk bir binada arama yapan emniyet güçleri, 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmeni yakaladı.

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Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri belirtilirken, insan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)