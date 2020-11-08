Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, Bakü’de Aliyev ile görüştü

Dağlık Karabağ’da kritik öneme sahip Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de görüştü.

Bakanlara Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti. Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

ALİYEV: BİRLİĞİMİZ SARSILMAZ VE EBEDİDİR

Türk heyetine geldikleri için teşekkür eden Aliyev, “Her zaman olduğu iyi günde de kötü günde de bir yerdeyiz” dedi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’a siyasi ve manevi destekleriyle kendilerine güç verdiğini ifade ederek, “Azerbaycan şehrinin azad edilmesi büyük bir tarihi hadisedir. Bu hadiseyi birlikte bizimle paylaşmanız, Azerbaycan’a gelmeniz bizi çok memnun etmiştir. Bütün dünyada bizi isteyen istemeyen herkes gördü ki bizim birliğimiz sarsılmazdır ve edebidir. Böyle de devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: BÖYLE BİR GÜNDE BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ

Aliyev’e teşekkürlerini ifade eden Çavuşoğlu şöyle konuştu:

* Her zaman Bakü’de ve sizin huzurunuzda olmaktan biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu, alî başkumandanın zatıalinizin rehberliğinde kadim Şuşa şehrini işgalci Ermanistan’dan tekrar geri almıştır.

* Dolayısıyla kahraman Azerbaycan ordusunu, başkumandan olarak sizi ve bu zor günlerde özellikle de Ermenistan’ın gönderdiği füzelere rağmen dik duran, alî başkumandanın ve kahraman ordusunun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, bayrak gününde burada Bakü’de olmaktan ayrıca mutluyuz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor tekrar tebrik ediyoruz.

AKAR: BUGÜN OLDUĞU GİBİ YARIN DA BERABER OLACAĞIZ

Millî Savunma Bakanı Akar da Türkiye ve Azerbaycan'ı kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olan kardeş iki ülke olarak nitelendirdi.

İki ülkenin ebediyen ‘İki devlet bir millet' olduğunu ifade eden Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

* Azerbaycanlı kardeşlerimizi 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Can gardaşlarımız Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında bugün olduğu gibi yarın da gardaşlarımızla beraber olacağız.

* Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılıkla birlikte buna da muktedir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

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