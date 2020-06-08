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Mevsimlik işçi, işvereni tarafından öldürüldü

Niğde'nin Ağcaşar köyünde mevsimlik işçi Mustafa B., kaldığı evde işvereni olduğu öne sürülen A.A. tarafından silahla vuruldu. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli A.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

00:33 -
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Mevsimlik işçi, işvereni tarafından öldürüldü

Olay, bugün merkeze bağlı Ağcaşar köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa B., iddiaya göre tartıştığı işvereni A.A. tarafından silahla vuruldu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan mevsimlik işçi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Mustafa B., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan A.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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