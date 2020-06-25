Mevsimlik tarım işçilerine COVID-19 tecridi

Sağlık Bakanlığının yayımladığı Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi kapsamında mevsimlik tarım işçilerine yönelik tedbir ve uygulamalar açıklandı.

Seyahatleri, konaklayacakları alanlar ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler kapsamında COVID-19 bulaşmasını önlemek ve kontrolünü sağlamak için çevrede yaşayanlarla sosyal temaslarının kesilmesi hedeflendi.

ÇEVREDEKİLERLE SOSYAL TEMAS OLMAYACAK

Rehbere yer aldığına göre, mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde Emniyet Müdürlüğü’ne haber verilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmayacak.

Bu amaçla ilgili merciler tarafından gerekli önlemler alınacak. Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılacak. Yeteri sayıda maske işveren veya aracı tarafından sağlanacak.

Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek.

Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılamayacak. Belirlenen bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı işveren tarafından sağlanacak. Alışverişi yapan kişide hastalık belirti ve bulguları olmayacak.

GÜNDE 15-40 LİTRE SU

Mevsimlik tarım işçilerinin vardığı yerde uygun alt yapısı olan sağlıklı barınma koşulları sağlanacak. Çadırlarda konaklama yapılması durumunda; çadırlar arasında en az 1,5 metre mesafe olması ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması sağlanacak.

İçme ve genel kullanım birlikte düşünüldüğünde, geçici yerleşim alanlarında günlük, kişi başına 15 ile 40 litre günlük su temin edilecek. Barınma ve çalışma yerlerindeki en önemli temel gerekliliklerden birisi sağlıklı tuvalet sağlanmasıdır. Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanacak.

Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olacak. Yıkanma yerleri; en az 10 kişiye bir yıkanma musluğu, 50 kişiye bir duş (yazın duş sayısı 30 kişiye bir) olacak şekilde düzenlenecek.