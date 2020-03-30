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Mezarlıkta kadın çığlığı duyulunca polis harekete geçti

Adıyaman'da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri, gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı ancak bir sonuca ulaşamadı.

08:17 -
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Karapınar mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

MEZARLIK ARANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı.

(FOTO: İHA)

Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutların kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Adıyaman Kadın Polis
Son güncelleme: 08:25 30.03.2020
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