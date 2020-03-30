Mezarlıkta kadın çığlığı duyulunca polis harekete geçti

Karapınar mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

MEZARLIK ARANDI



Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı.



Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutların kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)