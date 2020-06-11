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Mezarlıkta klip çeken şahıslar adliyeye sevk edildi

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Batu Belen ile çekimi yapan Utku Şahinkaya adliyeye sevk edildi.

11:14 -
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Mezarlıkta klip çeken şahıslar adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Karacaaahmet Mezarlığı'nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken Utku Şahinkaya hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Çengelköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri esnada kendilerine sorular soran basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. (İHA)

Çengelköy istanbul Karacaahmet Mezarlığı Polis Üsküdar
Son güncelleme: 11:20 11.06.2020
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