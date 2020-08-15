MHP Edirne’de olaylı kongre: Eski İl Başkanı kovuldu!

MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nın bugün düzenlenen ilçe kongresi gergin anlara sahne oldu. Edirne'de Aşiyan Düğün Salonu'dan düzenlenen kongre öncesi MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, kongreye katılan MHP Edirne Eski İl Başkanı Hakan Özkan'ı salondan kovdu.

BASINA FİZİKİ VE SÖZLÜ MÜDAHALE

Tokluoğlu, kongreye katılması nedeniyle Özkan'a tepki gösterirken, salondan çıkarılan Özkan, olayın büyümesini engelleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Tokluoğlu'nun Özkan'a tepki gösterdiği sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise bazı MHP üyeleri sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Basın mensupları, parti üyelerinin müdahalesini protesto ederek kongreyi terk ettiler.