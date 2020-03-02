MHP, göçmen çocukları için harekete geçti!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla harekete geçen parti yönetimi, göçmen çocuklarına yiyecek ve giyecek yardımının yanı sıra geçici “Göçmen Kreşi” yapılmasını da kararlaştırdı. MHP’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise 27 Şubat İdlib şehitlerinin sayısı 36 olarak duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın yaptı. Yalçın, özellikle 0-10 yaş grubu göçmen çocukların içler acısı durumunu göz önüne aldıklarını belirterek, “MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bir çalışma başlatmış; onların çocuk botu, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

GEÇİCİ ‘GÖÇMEN KREŞİ’

Sığınmacıların çocukları için geçici bir ‘Göçmen Kreşi’ kurulacağını da açıklayan Yalçın, “Edirne İl Başkanlığımız ile Edirne Ülkü Ocakları’nın görevlileri, ihtiyaç sahibi mültecilere bulundukları ara bölgede hizmet verecektir.” dedi.

Suriye rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısına da yer verilen açıklamada, “İdlib'de ateşkes ve güvenliğin sağlanması için Astana ve Soçi mutabakatları doğrultusunda görev yapan askeri birliklerimize 27 Şubat akşamı Suriye rejim güçlerince düzenlenen ve 36 şehit, çok sayıda yaralı verdiğimiz alçak saldırı sonrasında Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını açıklamıştır.” denildi.