MHP İl Genel Meclis üyesi usulsüzlüğü ortaya çıkardı meclis karıştı

Elazığ İl Genel Meclisi ağustos ayı meclis toplantısında Sivrice ilçesinin Bekçitepe köyünde bulunan ve atıl halde olan su arıtma tesisinde 12 işçinin ‘çalışıyor' olarak gösterilmesi Cumhur İttifakı ortakları olan AKP ile MHP'nin arasını açtı.

2013 yılında kurulan ve her yıl İl Özel İdaresinden 800 bin lira ödenek ayrılan su arıtma tesisinin son 8 aydır atıl olmasına rağmen 12 işçiye maaş verildiğini açıklayan MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek arıtma tesisiyle ilgili hazırladıkları raporu Elazığ Valiliği’ne verdiklerini söyledi.

“İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALIYORLAR”

Su artıma tesisine yıllık 800 bin lira ödenek aktırılmasına rağmen tesisinin atıl durumda olduğunu ve çalışmayan personellerine maaş verildiğini belirten MHP İl Genel Meclis Osman Dilek, şöyle konuştu:

* Komisyon olarak su arıtma tesisin olduğu yere giderek incelemelerimizi yaptık. Tesis kontrolü ve işletmesi Mahalli İdareler Birliği’ne verilmiştir.

* Bu tesisin işletilmesinde Mahalli İdareler Birlik Başkanı ve bizi temsil eden iki de meclis üyemiz bulunuyor. İl Özel İdaresi olarak bu arıtma tesisine yıllık 800 bin lira ödenek aktarıyoruz.

* Bu artıma tesisinde çalışan olarak görülen 12 kişi bulunuyor. Ancak biz tesise gittiğimizde bir tane bile çalışan göremedik. Üzülerek söylüyorum, idari binanın giriş kapısı örümcek ağları ile çevriliydi.

* Bu durum çalışanların o kapıdan bir gün bile içeriye girmediğini kanıtlar nitelikteydi. Tesisin bu durumunu hem genel sekreterimize hem de vali beye ilettik.

* Tesiste daimi olarak 12 personel bulunduğu gösterildiği gibi mevsimlik olarak da personel alımları oluyor. Ancak bu tesisin çalışmadığını, personellerin işe gitmeden maaş aldıklarını, gece ve gündüz bekçilerinin tesiste olmadığını gördük. Bu tesis kamu malıdır. Bu nedenle aktarılan paranın doğru kullanılması gerekmektedir.

“VALİ BEY SORUŞTURMANIN AÇILACAĞINI İFADE ETTİ”

Su artıma tesisinin kontrolünü yapan iki AKP'li meclis üyesinin bulunduğunu belirten Dilek, şunları kaydetti:

* Tesisin bulunduğu bölgeyi temsil eden iki meclis üyesi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız olaylardan haberdarlar mıydı? Haberleri vardı ise neden bugüne kadar meclisi bilgilendirmediler? Neden bu durumu vali beye ve genel sekreterimize iletmediler?

* Vali beyin ve genel sekreterimizin her gün bir yeri kontrol etme gibi bir şansları yok. Bu görev biz meclis üyelerine düşmektedir. O bölgenin meclis üyesi olan arkadaşlarımız neden bu rapor hazırlanana kadar meclise bilgi vermedi?

* Tesiste yaşananları önce genel sekreterimize sonrasında ise vali beye ilettik. Vali bey bize gerekli olan soruşturmanın açılacağını bizzat ifade etti.

“HERKES VAZİFESİNİ YAPACAK”

Su arıtma tesisine aktırılan 800 bin lira ödeneğinin birçok ilçenin sorunun çözülebileceğini söyleyen Dilek sözlerine şöyle devam etti;

* Durum bu haldeyken Mahalli İdareleri Birlik Başkanı bizden 5 yıllığına iki tane talepte bulunmuş. Komisyonumuzun yaptığı çalışma olmasa orada yaşananlardan kimsenin haberi olmayacaktı.

* 800 bin lira ile kaç ilçemizin sorunlarını çözerdik. Su sorunu yol sorunu ortadan kaldırırdık. Bu parayla kaç tane ilçemizde tarım alanlarının suya kavuşmasını sağlardık. Bunları engellemeye kimin hakkı var?

* Vatandaşlarımız bize muhalefet etme ve denetleme görevi vermiştir, biz de denetleyeceğiz. Herkes vazifesini yapacak. Bizim tesise gidip incelemelerde bulunduğumuz günün ertesi sabahı işçiler görev yerlerine gelerek tesisteki hasarları onarmaya başladı. Çünkü soruşturma açıldı.

“HEPİMİZ VEBAL ALTINDAYIZ”

Meclis üyelerine tesisi denetleme çağırısında bulunan Dilek, sözlerini şöyle noktaladı:

* Buradan açık çağrıda bulunuyorum. İl özel idaremiz araç tahsis etsin 30 meclis üyemizle tesise gidelim. Eğer araç tahsis etmezlerse ben aracı kendi bütçemle ayarlamaya söz veriyorum.

* Gelin bir görün tesisin halini özel idareden 12 tane insan maaş alıyor. Buraları hep birlikte denetleyelim. Devletin malına hor bakan bizim düşmanımızdır. Devletten işe gitmediği halde maaş alanda bizim düşmanımızdır. Görevinin gereğini yapmayan da bizim düşmanımızdır.

* Bu tesiste olduğu gibi başka birlikler var. Bu birliklerde görev alan meclis üyeleri var. Bu birliklerde görev yapan arkadaşlarıma söylüyorum; görevlerinizin gereğini yapın. Birliklerdeki aksaklıklar ile ilgili meclisi bilgilendirin. Çünkü bu birliklere aktarılan paralar sizlerin onayı ile gidiyor. Hepimiz vebal altındayız.