MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar

TBMM'de Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi’nin 56’ncı maddesi üzerinde söz aldı.

Oral, ‘infaz yasasını muhalefet çıkartmıyor' eleştirilerine cevap vermek istedi. Bunun üzerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt oturduğu yerden Oral'a yönelik olarak, ‘Yalan mı konuşuyoruz? Hala çıkarmıyorsun, hala konuşuyorsun işte” sözlerini kullandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Oral ise kendisinin kürsüye gelerek konuşmasını istedi. Enginyurt ise cevabını verdiğini ifade etti. Enginyurt ile Oral arasındaki sözlü gerginlik bir süre devam etti. TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, oturuma ara verdi. Oturuma verilen arada da gerginlik devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. İHA