MHP lideri Bahçeli Ankara’da

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

*Bilginler muazzam araştırmalar yapıyordu. Işık Doğu'dan yükseliyordu. Nereden nereye geldiğimizi sorgulamak zorundayız.

*Türk milleti zafer sancağının her dönem taşıyıcısı olmuştur. Türk İslam kudreti yanlış kılıç, gaza ve cihatla başarıya ulaşmamış kalemle kitapla gücüne güç katmıştı.

*Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni bir kulvar açılamamıştır. Bugün Orta Doğu’da herkes birbirine hasımdır.

*Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlüktür?