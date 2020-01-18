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MHP lideri Bahçeli Ankara’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuşuyor

13:12 -
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Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

*Bilginler muazzam araştırmalar yapıyordu. Işık Doğu'dan yükseliyordu. Nereden nereye geldiğimizi sorgulamak zorundayız.

*Türk milleti zafer sancağının her dönem taşıyıcısı olmuştur. Türk İslam kudreti yanlış kılıç, gaza ve cihatla başarıya ulaşmamış kalemle kitapla gücüne güç katmıştı.

*Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni bir kulvar açılamamıştır. Bugün Orta Doğu’da herkes birbirine hasımdır.

*Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlüktür?

Ankara MHP
Son güncelleme: 13:31 18.01.2020
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