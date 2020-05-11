MHP’den Akşener’e ‘taban’ cevabı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir gazeteye verdiği röportajda söylediği sözlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Büyükataman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Bugünkü gazete mülakatında hanımefendinin ‘MHP ile tabanlarımızın aynı olduğunu söylemek zor' sözü bütün mülakatın tek faydalı kısmıdır ve önemli bir itiraftır. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi’nde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır, tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir.

* Dava arkadaşlarımız, vatan, millet söz konusu ise diğer her şeyi bir teferruat olarak görür. Dava arkadaşlarımız, lider ülke Türkiye ülküsüne gönülden inanmış, hesapsız, temiz dava erlerinden oluşur.

* Dava arkadaşlarımız, kurucu değerlerine bağlı, geçmişinden kopmadan geleceğe yürüyen, liderine sadakatle bağlı ülkücülerdir. Dava arkadaşlarımız, terör örgütleriyle ve bunların uzantılarıyla işbirliği yapanları hoş görmez. Dava arkadaşlarımız, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen bir anlayışın temsilcileridir.

* Milliyetçi Hareket Partisi’nin önünde de arkasında da, yanında da, aklında da hep Türkiye vardır.

* Terör örgütlerinin siyasi uzantılarının peşine takılanlarla, arkasına okyanus ötesini alanlarla dava arkadaşlarımızın bir ve aynı olması mümkün müdür? Kanadı olmadan uçmaya kalkan, benzinli arabayı suyla çalıştıracağını zanneden, taşıma suyla değirmen döndürme hevesine kapılan hanımefendinin güvendiği dağlara kar yağalı epey yıl oldu.

* Hayal dünyasından uyanması ve Milliyetçi Hareket'in Türkiyemizi taşımakta olduğu müreffeh yarınları izlemesi kendisine tavsiyemizdir. (İHA)