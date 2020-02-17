MHP’den Atatürk düşmanı Tezcan’a tepki: Cahiliye döneminde kalmış müptezel

Corona virüsü sebebiyle Sağlık Bakanlığı’nın özel bir operasyonu ile Çin’in Wuhan kentinden getirilen Türk vatandaşları, karantina süreci tamamlandıktan sonra Anıtkabir’e giderek Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün mezarını ziyaret etmişti.

ATATÜRK’E ÇİRKİN SÖZLERLE SALDIRDI

Atatürk düşmanı Fatih Tezcan, Anıtkabir’i ziyaret eden Türk vatandaşları hakkında sosyal medya hesabından çirkin ifadeler kullanmış ve “Çin’den gelen Türkler temiz çıkmışlar ve ilk işleri Anıtkabir’e gitmekmiş. Şahsen enfekte olmamalarına sevindim. Diğer yandan, herkes şükretmek için kendi dininin tanrısına, mabedine gider, bizi ilgilendirmez. ‘Virüsün büyüğü Anıtkabir’de!’ demek, gereksiz tahrik. Geçmiş olsun” paylaşımında bulunmuş ve bu çirkin paylaşım büyük tepki çekmişti.

“HAKKINDA İŞLEM YAPACAK SAVCI YOK MU?”

Tazcan’ın tepki çeken paylaşımını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, sert sözlerle eleştirdi. Tezcan’a sosyal medya hesabından yanıt veren Vahapoğlu, “Anıtkabir’e temiz insanlar gider. Nesebi gayri sahihler zaten gidemez Anlaşılan sen cahiliye döneminden kalmış müptezelin tekisin ki Anıtkabir’e tapınmaya gidildiğini sanıyorsun. Bu ülkede bunun hakkında işlem yapacak cesareti olan bir Cumhuriyet Savcısı yok mu?” ifadelerini kullandı.