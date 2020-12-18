MHP’den Davutoğlu ve Karamollaoğlu’na ‘tek dernekte toplanın’ teklifi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘HDP kapatılsın’ çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İki liderin açıklamalarına MHP’den yanıt geldi.

“O DİLİN TEMİZLENİP TAŞIDIĞI TORTULARDAN KURTULMASI ŞARTTIR”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şunları söyledi:

* Tek merkezde hazırlanan konuşma metinleri ile siyasetçi taklidi yapan particiklerin başındaki isimlerin ortak basın açıklamaları “Katılıyorum.”, “Aynı düşünüyoruz.” komedyası ile geçmekte. Çok partili sistemin amacı çok seslilikken, çok particikli sistemin amacı tek sesliliktir.

* “Saadet”i zillete yanaşmakta, “Gelecek”i Türkiye'nin düşmanlarına fırsat yaratmakta bulanların Sayın Genel Başkanımıza uzattıkları dil, yabancı kokmaktadır. O dilin temizlenip taşıdığı tortulardan kurtulması şarttır.

* Bu hâliyle bunlar, aziz milletimiz için “öteki” bile değildir. Türkiye'nin bütçesinin görüşüldüğü bugünlerde israfın önlenmesi konusunda çeşitli teklifler sunulmaktadır.

“TEKLİFİM TEK DERNEK ETRAFINDA TOPLANMALARI”

*Teklifim; birbirinden bir farkı olmayan, tek varlık sebebi Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza afgurmak olan bu particiklerin tek bir dernek etrafında toplanmasıdır.

*Savunmaya geçtikleri terör yuvası HDP ile bu dernekte birlikte faaliyet yürütebilirler.

*Peşinen uyarmak istiyoruz ki uslanmayıp Kandil turlarına katılır, bölücübaşının heykelini dikmeyi haykıracakları zararlı bir dernek olurlarsa Dernekler Müdürlüğü gereğini yapacaktır.

NE OLMUŞTU?

“HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır” çağrısında bulunan MHP lideri Bahçeli, “Parti kapatmaların Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP’li yöneticilere de tepki göstermişti. Bahçeli, AKP ve muhalefete, “Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?” diye sormuştu.

Bahçeli’nin bu açıklamalarına iki liderden bugün yanıt geldi. Davutoğlu, “Devletin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü liderlerinden birini TRT'de ağırlayan kimlerse, sayın Cumhurbaşkanı da sayın Bahçeli de o sürecin içindedir, onlar önce PKK ile ilişkilerini netleştirsinler, tanımlasınlar” dedi. Karamollaoğlu ise, “Bahçeli bunu sadece politik bir malzeme olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.