MHP’den flaş corona kararı! 23 yıl sonra ilk kez…

Corona virüsü salgını Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan'daki anma törenlerine de iptal getirdi.

Toplu organizasyonlar bir bir iptal edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Semih Yalçın, Başbuğ Türkeş’in anma programlarının iptal edildiğini bildirdi.

Yalçın, “Korona virüsün bütün dünyada insanlığı tehdit ettiği nazik bir dönemde, hükümetçe sıkılaştırılan tedbirlere eksiksiz uyulması; sadece toplum sağlığı bakımından değil, ülkemizin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır” dedi ve şunları söyledi:

“Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir”