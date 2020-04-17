MHP’li başkan corona virüsüne yakalandı

MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur corona virüsü şüphelisiyle hastaneye giderek test yaptırmıştı. Yapılan test sonucu Cenap Yağmur’a corona virüs teşhisi konuldu. Hastaneye kaldırılan Yağmur’un tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 38 gün geçti. Dün 125 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1643’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 518 bin 143, toplam vaka sayısını 74 bin 193 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1854 entübe hasta sayısı 1040, iyileşen vaka sayısı ise 7089 oldu.