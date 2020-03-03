MHP’li Başkan: Gitmek isteyen göçmenlere yardımcı oluruz

MHP'li Kastamonu Belediyesi Mart ayı 1. toplantısını Başkan Galip Vidinlioğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Vidinlioğlu, Türk askerinin bir terör koridorunun oluşmasına izin vermemek için İdlib'de olduğunu dile getirdi. Başkan Vidinlioğlu, Corona virüsüne karşı her türlü önlemlerin alındığını ve neredeyse tüm şehri dezenfekte ettiklerini de söyledi.

“GİTMEK İSTEYENE YARDIM EDERİZ”

Kastamonu'da yaşayan göçmenlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Birkaç gündür böyle bir açıklamayı yapsak mı, yapmasak mı diye düşünüyordum. Her ne kadar Kastamonu'da nüfus olarak az sayıda göçmen bulunsa da bunlardan eğer Avrupa'ya gitmek isteyenler olursa ya da memleketlerine gitmek isteyenler olursa biz de belediye olarak her türlü kolaylığı sağlarız. Ulaşımlarını sağlarız.

Gitmek istedikleri takdirde biz de yardımcı oluruz. İmkanımız yok, biz gidemiyoruz diyenlere ya da imkanımız var ama birlikte hareket edelim diyenlerin hepsine de biz yardımcı olmaya hazırız.

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