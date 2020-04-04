MHP’li başkan isyan etti: Bin 700 Cezayirliyi Karabük’e getirenlerin vicdanı rahat mı?

Corona virüsü nedeniyle uçuşları iptal edilen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşının bulunduğu yolcular 26 Mart’ta otobüslerle İstanbul’dan Karabük’e getirilerek bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de kentte corona virüsü sayısının her geçen artması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

”30 POZİTİF VAKA VAR, YARISI CEZAYİRLİ”

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüsü testleri pozitif çıkan 30’a yakın vaka olduğunu dile getiren Vergili, “100’e yakın insanımız gözlem altında tutulmakta ve test sonuçlarını beklemekte. Pozitif vakaların yarısı ise Cezayir vatandaşı.

Şimdi buradan şunu soruyorum; bir akşamda bin 700 Cezayir vatandaşının şehirde konaklamasının altyapısını hazırlayanlar, yarın vicdani olarak bu durumdan rahatsız olmayacak mı?

Çünkü biz biliyoruz ki, Cezayir vatandaşları içerisinde testleri pozitif olanlar bir hayli fazla ve bu insanların virüsü bulaştırdığı Karabük vatandaşları da mevcut.

Peki, bu insanların gelişlerine seyirci kalan milletvekilleri ve şehrin idari makamları ileride bundan hiç rahatsız olmayacak mı? Hiçbir vicdan azabı çekmeyecek mi?” dedi.

”PERSONEL BİLEREK TEHLİKEYE ATILDI”

Vergili, kentin corona virüsünden en az hasarla kurtulması için geç olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

* Cezayirlilere hizmet eden personel varsa, aileleriyle birlikte hızlı bir şekilde gözlem altına alınması, bu virüsün Karabük’e daha fazla yayılmasının engellenmesi gerekiyor.

* Biz bu servislerde çalışan arkadaşlarımızın kimler olduğunu bilmiyoruz. Bu arkadaşlarımızın bile bile tehlike altına atılmıştır.

* Tahmin ediyorum ki; ileride çıkabilecek tüm olumsuz sonuçların sorumluluğunu bu kararları alan makamlar karşılayacaktır” dedi.