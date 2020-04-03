 MHP’li başkandan corona ile ilgili radikal talep

Belediye Başkanı Rafet Vergili, corona virüsünün hızlı yayılmasını önlemek için uzmanlara bir rapor hazırlattığını ve bu raporu valilik ve sağlık müdürlüğüyle paylaştığını dile getirdi.

Vergili, bu mücadeleden başarılı bir şekilde çıkabilmesi için hazırlanan raporun detaylarını açıkladı.

Şehirlerde pandemi hastaneleri olması gerektiğini ve bir kısmı da hastaların birinci derece yakınları için karantina merkezi olarak kullanılması gerektiğini belirterek, “Hastalık belirtileriyle ilgili broşürler dağıtılmalı. KYK yurtlarını karantina merkezine çevrilmeli, şehir dışından gelen vatandaşlarımız ve yabancı uyruklu öğrenciler, 14 gün süre ile bu karantina merkezlerinde gözetim altında tutulmalıdır” dedi.

SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANMALI

Şehirlerin her yerine el dezenfektanları yerleştirilemesi gerektiğini dile getiren Vergili şunları söyledi:

* Marketlerde, fırınlarda, eczanelerde ve pazar yerlerinde maske, eldiven ve bone zorunlu hale getirilmelidir.

* Girişlerde termal kameralar kurulmalı veya temassız cihazlarla giriş yapan vatandaşların ateşleri ölçülmeli ve istinasız uygulanması sağlanmalıdır.

* İşletmelerde çalışan işçiler maske ile çalıştırılmalı, iş yerinden çıktıktan sonra da ikinci maskeleri olmalıdır.

* Halk otobüsü seferleri yeniden düzenlenmeli, iş giriş- çıkış saatleri dışındaki seferler iptal edilmelidir.

* Salgından psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımız için psikolojik danışma hattı kurulmalıdır.

* Sokaklarda kimse maskesiz dolaşmamalı, dolaşanlara da cezai müeyyide uygulanmalıdır.

* Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanmalıdır

Vergili, evinde izole ortamı olmayan kişilerin yurtlara yerleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, en önemli unsurun bu kararları çok sıkı denetleyecek bir birim oluşturulması gerektiğini ifade etti.