MHP’li belediye kendi elektriğini kendi üretecek

Kastamonu Belediyesi tarafından 2019 yılının son haftasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 34783 sayılı yazısı gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne kontrol ve onay için GES Projesi sunmuştu.TEDAŞ sunulan projeyi onaylayınca, belediye de çalışmalara başladı.

6 MİLTON TL’YE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

MHP’li Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyesi hizmet binalarının çatılarına güneş panelleri kurularak elektrik üretimi hedeflediklerini ve yaklaşık 6 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını belirterek, bu projenin Akıllı Şehir Projesi'nin de bir ayağını oluşturduğunu dile getirdi. Çalışmalara en kısa sürede başlanacağını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, 2020 yılı içerisinde güneş enerjisinden elektrik üretmeye başlayacaklarını belirti.

FAZLASI SATILACAK

Yenilene bilir enerji projelerine önem verdiğini dile getiren Başkan Vidinlioğlu, “Birimlerimizin çatılarına kuracağımız güneş panelleriyle günlük 1000 kWh elektrik enerjisi üreteceğiz. Tasarruf ve satış yapacağız. Bu ne demek Belediyemizin güçlü bir finansa kavuşması adına atılan önemli bir adım demek. Güçlü Belediye'de güçlü Kastamonu demek. Adım adım gidiyoruz. Belediyemizin aylık çok ciddi bir elektrik gideri var. Onayını aldığımız projemizi tamamladığımızda elektrik giderinde aylık yüzde 30'luk bir tasarruf bekliyoruz. Ayrıca Güneş Enerji Panelleri tarlası kurmayı hedefliyoruz. Burada üretim yapacağız. Önümüzdeki süreçte fazla enerjiyi ise satacağız. Belediyemize ayrıca projemiz ile elektrik enerjisi tasarrufunun yanında gelir de getirmiş olacağız. Tabi ki bu süreç yeni istihdam imkanı da sağlayacak” dedi.