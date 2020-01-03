MHP’li belediyeden suya indirim

31 Mart seçimleri görevi AKP’li Hamza Karataş’tan devralan MHP’li Ahmet Gelgör, geçen 9 aylık süreçte özellikle alt yapı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarıyla dikkat çekiyor…

SOSYAL PROJELERLE FARKLILIK YARATTI

Yaklaşık 43 bin nüfusa sahip ilçede, ilk olarak belediye tabelasına T.C. ibaresini ekleyen başkan Gelgör, daha sonra da “Hoş geldin bebek projesi” ile yeni doğan bebeklerin ailelerine sosyal yardım yapmıştı. MHP'li belediye, “Kitaplar Devletten, Defter Kalem Belediyeden” projesiyle de okula giden çocuklara da kırtasiye yardımında bulunmuştu.

Eğitime ve spora destek veren Gelgör, son olarak suya ve su abonelik ücretlerinde indirim yaptı.

SUYA YÜZDE 25 İNDİRİM

Belediye meclisinde alınan kararla suya yüzde 25 indirim yapılırken, su abone ücretini 301 TL’den, 256 TL’ye; abone devrini 156 TL’den, 106 TL’ye; inşaat ve iş yeri için abone ücretini de 336 TL’den, 301 TL’ye indirdi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan indirimlerin 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından indirimleri halkına duyuran Başkan Gelgör büyük takdir topladı.