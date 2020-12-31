MHP’li belediyeden asgari ücrete zam

MHP’li Ankara Gölbaşı Belediyesi de iktidarın ilan ettiği 2 bin 825 liralık asgari ücrete 500 lira zam yaptı ve 3 bin 325 liraya yükseltti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ücret zammının geriye dönük olarak Temmuz ayından itibaren uygulanacağını, aradaki farkın da toplu sözleşmenin imzalanmasından sonra ödeneceğini açıkladı.

Başkan Şimşek, çalışanların maaşında iyileştirmeye gittiklerini belirterek, “2021 yılı Ocak ayı itibarı ile Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın alacağı en düşük net ücret 3 bin 325 TL olarak belirlendi. 2019-2020 yıllarından önceki dönem borçlarını ödedik ve Belediyemizin ekonomisini düzelttik'' dedi.

Ücret zammını geriye dönük olarak yaptıklarını da duyuran Şimşek, “Zam 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Çalışanlarımıza aradaki fark tutarını da Toplu İş Sözleşmesi imzalanınca ödeyeceğiz” diye konuştu.

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