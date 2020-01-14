MHP’li Birol Şahin’e Devlet Bahçeli’den yanıt

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanmasının ardından skandal bir paylaşım yapan Düzce’ye bağlı Kaynaşlı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Birol Şahin’e, tokat gibi yanıt…

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanmasını tebrik ederek, şunları söyledi:

“Son olarak, hafta sonunda yapılan Avrupa Kıta Elemeleri Voleybol Final Maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan filenin sultanlarını, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum.”