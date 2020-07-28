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MHP’li Çayeli Belediyesi’nin imdadına İmamoğlu yetişti

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanların verdiği zarar belediye tarafından onarılmaya çalışılıyor. Binaların bodrum katlarına dolan çamur ve suyun temizlenmesinde güçlük çekilince Çayeli'nin MHP'li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yardım istedi. İmamoğlu'da balçıkların temizlenmesi için belediyeye ait bir aracı ilçeye gönderdi.

İsmail AKDUMAN
10:39 -
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MHP’li Çayeli Belediyesi’nin imdadına İmamoğlu yetişti

Rize Çayeli’nde 13 Temmuz günü meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelanın verdiği zararın izleri silinmeye çalışılırken, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) binaların bodrum katlarında bulunan balçıkların temizlenmesi, tıkalı kanalların açılması için tam donanımlı araç talep etti.

İMAMOĞLU ARACI HEMEN GÖNDERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çayeli’nden gelen bu talebe kayıtsız kalmayarak tam donanımlı bir aracı hemen ilçeye gönderdi.

Foto: Sözcü / İBB'den alınan tam donanımlı araçla bodrum katlara dolan balçık temizleniyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetine verilen araç, sel felaketi yaşanan bölgelerde çalışmaya başladı. Başkan Çiftçi’de İBB'den alınan tam donanımlı araçla sel felaketi sebebiyle Eskipazar mahallesi şairler deresi üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin bodrum katlarında biriken balçığın temizlenme çalışmalarını inceleyerek, İmamoğlu’na teşekkür etti.

Foto: Sözcü / Araçla ilgili bilgiler belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

bodrum istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye MHP Rize Sözcü
Son güncelleme: 10:46 28.07.2020
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