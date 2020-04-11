MHP’li Enginyurt da tepkili! Soylu’ya dört soru yöneltti

Cemal Enginyurt, sokağa çıkma yasağı ilanının ardından ortaya çıkan görüntülere ilişkin şahsi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Enginyurt, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu panik nedir? Sosyal mesafe yerlerde sürünüyor. Kıtlık mı geldi? Savaşa mı girdik? Battık, yıkıldık mı? Herkes sokakta, ne alsam kardır diyor, yapmayın etmeyin” ifadelerini kullandı. Yasağı makul saatte ilan etmeyenler hata etti diye, sağlığınızı tehlikeye atmayın.”

SOYLU’YA 4 SORU

Sokağa çıkma yasağının açıklandığı saati eleştiren Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu soruları yöneltti.

1- Yasak gündüz açıklansa olmaz mıydı?

2- 24’te başlayacaktır diye ilan edeceğinize, 24’te duyursanız daha iyi olmaz mıydı?

3- Milletin sokağa döküleceğini hesaplamadınız mı?

4- Hesapladıysanız niye tedbir almadınız?