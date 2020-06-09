MHP’li Enginyurt: HDP, samimi olsaydı Demirtaş için yürürdü

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' hakkında sert açıklamalarda bulundu.

“HDP SAMİMİ DEĞİL”

“HDP yürüyüşü, başkaldırıdır, HDP yürüyüşü, Türkiye Cumhuriyeti'ne isyandır. HDP yürüyüşü, adalet ve demokrasi arayışı değildir.” diyen Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

* HDP, bu konuda samimi değildir. HDP, yürüyüş ve adalet konusunda samimi olsaydı 3 yıldır hapis yatan Selahattin Demirtaş için yürürdü.

* HDP, adalet konusunda samimi olsaydı belediye başkanları görevden alınıp hapse atıldığında yürüyüşünü yapardı. HDP'nin derdi adalet yürüyüşü değildir.

* HDP, Türkiye'de; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir darbe yapmaya, isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır. Ordu Milletvekili olarak HDP kapatılmalıdır diyorum.