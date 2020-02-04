MHP’li Enginyurt: Kızılay Başkanı derhal tutuklanmalı

MHP’li Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın “Vergiden kaçınmak” sözlerine sert tepki gösterdi.

Enginyurt, katıldığı KRT yayınında Kızılay Başkanı Kınık’ın tutuklanması gerektiğini belirtti.

Enginyurt’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türk Kızılay’ı kesinle yıpratılmamalı. Kızılay’ın başındaki arkadaş. Kerem Kınık diye ismini yeni duydum.

* 8 milyon dolarlık bir bağışın Ensar Vakfı’na gönderilmesini vergiden kaçınmak olarak ifade edecek birisi dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı. Hemen tutuklanmış ve en az 10 yıl hapis almıştı.

* Türkiye’de de aslında bunun karşılığı vergi kaçakçılığı. Tutuklanması gerekir. Vergi kaçakçılığı yasalarımıza göre suç. Kerem Kınık derhal tutuklanmalıdır.

* Bu kişinin üzerine gidilmezse insanların hayırseverlik duyguları zedelenecek.

NE OLMUŞTU?

Başkentgaz şirketinin Kızılay’a şartlı bağış usulüyle 8 milyon dolar bağışlaması ve Kızılay’ın da şartlı bağış kapsamında bu paranın 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı’na göndermesi olayı vergi kaçakçılığı iddialarını gündeme getirmişti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık iddialara ilişkin yaptığı açıklamasında “Burada vergi kaçırmak yok, vergiden kaçınmak var” ifadelerini kullanmıştı.

Ensar Vakfı ise tartışmaların alevlenmesinin ardından, Kızılay’dan gelen paranın ABD’deki Turken Vakfı’na ait bir yurt inşaatı için kullanıldığı bilgisini vermişti.

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