MHP’li Enginyurt’tan AKP’lilere sert sözler: Sizi abileriniz de koruyamayacak

Eski konuşmalarının internet ortamında yayınlanmasına sert tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu olayı bir grup AKP'linin gerçekleştirdiğini belirtti.

Enginyurt, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Liderim Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı dediği için sahip çıkarken, AK Partili değil, AKP'li grup, sinsice eski konuşmalarımı yayınlayarak, iftira atarak, bel altı vurarak kahpelik yapıyor. Menfaat için kurduğunuz çeteyi anlatmak görevimiz, hodri meydan” diye yazdı.

KİM BU AKPLİLER?

MHP'li Enginyurt, kısa süre sonra ikinci bir tweet atarak eleştirilerini sürdürdü.

Enginyurt ikinci mesajından şu ifadelere yer verdi

* Düşmanın delikanlı olanı makbuldür. Yüze gülüp, arkadan kahpelik yapana düşman bile denmez, ancak kahpe çocuğu olurlar. Sanal alemin korkak fareleri sizi tanıyoruz.

* Sizi bundan sonra abileriniz de koruyamayacak. Makamlar sizin olsa da, sokaklar bizim. İlk karşılaşma anını bekleyin. Çok heyecanlı olacak.