MHP’li Feti Yıldız’ın corona virüsü testi negatif çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, dün gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun” diye yazdı. MHP'nin en etkin isimlerinden biri olan ve TBMM gündemine bugün gelecek İnfaz düzenlemesi değişikliğinin mimarlarından Feti Yıldız'ın sağlığı konusundaki bu gelişme partide büyük üzüntü yarattı.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twiter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Feti Yıldız'ın corona virüsü (COVID-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Çeliker yaptığı paylaşımda, “MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

FETİ YILDIZ KİMDİR?

1953 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. Kayseri Sümer Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a gelen Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni okudu. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.